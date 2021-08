Apedrejada, mulher é encontrada desacordada em rua da região Central de Anápolis pela PM

Moradores do bairro Maracananzinho, na região Central de Anápolis, se mobilizaram na noite deste domingo (29) para ajudar a salvar uma mulher, de 46 anos, que foi gravemente machucada.

Por telefone, os populares acionaram uma viatura da Polícia Militar e relataram que a vítima estava sendo agredida na porta de casa e gritava por socorro.

Assim que os agentes chegaram no endereço, encontraram a mulher caída na rua, desacordada e com a cabeça apoiada no meio-fio.

Testemunhas disseram que o companheiro dela teria a atacado com pedradas e, depois, saído correndo para escapar.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) precisou ser chamado às pressas para ir ao local prestar os primeiros socorros.

A vítima, já consciente, foi levada para o Hospital Estadual de Anápolis Dr. Henrique Santillo (HEANA) com dores na barriga e lesões na cabeça.

O Portal 6 entrou em contato com a unidade hospitalar para saber qual o quadro clínico da paciente e aguarda um retorno.