Bebê ejetado durante acidente em Anápolis foi encaminhado para o HUGOL

Foi levado para o Hospital Estadual de Urgências da Região Noroeste de Goiânia Governador Otávio Lage de Siqueira (HUGOL) o bebê de 08 meses arremessado de um carro durante um acidente, no início da tarde desta quarta-feira (1º), em Anápolis.

A informação foi confirmada ao Portal 6 pelo Sargento Márcio, do 4º BPM, que contou ainda que a família havia saído de Goianápolis e estava a caminho do Terminal Rodoviário quando o condutor do veículo fez uma manobra errada e capotou.

Com o impacto, o bebê que estava no carro foi ejetado. Imagens de segurança mostram, inclusive, populares correndo para socorrer o pequeno. Veja:

Câmera flagrou bebê sendo arremessado para fora de veículo durante acidente em Anápolis. pic.twitter.com/3PNjrwHgg2 — Portal 6 (@portal6anapolis) September 1, 2021

Viatura da Companhia de Policiamento Especializada (CPE) passava no local e socorreu de imediato o garotinho. Ele apresentava traumatismo craniano e, por isso, precisou ser transferido para a capital.

O condutor também sofreu um trauma na cabeça e foi encaminhado pelo Corpo de Bombeiros para o Hospital Estadual de Anápolis Dr. Henrique Santillo (HEANA).

Antes, porém, ele passou por um teste que confirmou que havia feito a ingestão de bebidas alcoólicas antes de dirigir. O rapaz também não tem carteira de habilitação e está internado sob custódia policial.

A esposa do motorista e a enteada, de 08 anos, estavam com cinto de segurança e não sofreram nenhum ferimento grave. A menor estava indo se encontrar com os avós para viajar para a Bahia.

O veículo precisou ser guinchado para o Centro Pátio e o caso agora deverá ser investigado pela Polícia Civil.

A reportagem entrou em contato com o HEANA e apurou que o motorista está consciente e estável.