No Fap September: o que é e o que significa o desafio popular entre jovens e adolescentes

Se você usa redes sociais, provavelmente deve ter se deparado com a hashtag #NoFapSeptember. Não se sabe exatamente quando a campanha começou, mas ela é muito popular entre jovens e adolescentes.

O objetivo do desafio é chamar atenção para o vício em pornografia e as consequências que ele pode estar causando no seu corpo e no seu convívio social.

O consumo excessivo de pornografia leva homens a deixarem de interagir socialmente, afetando no ambiente familiar, amoroso e profissional.

A principal regra do No Fap September é completar um ciclo de 30 dias sem recorrer a este tipo de estímulo. Mas não precisa ser exatamente no dia 1º, você pode começar no meio do mês e terminar depois.

Muitas pessoas que passaram pelo ciclo de 30 dias disseram que, após o período, se sentiram mais ativas para trabalhar, estudar, praticar esportes e outras atividades rotineiras.