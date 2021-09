“Minha família está devastada”, diz irmão de motorista da Urban vítima de atentado

O atentado à vida do motorista da Urban na tarde de quarta-feira (1º) chocou as pessoas não só em Anápolis, mas por todo o mundo.

O maior exemplo disso é o irmão da vítima, Átilla Barboza dos Santos, que atualmente mora na Irlanda e recebeu a notícia do outro lado do oceano com grande pesar e preocupação.

“Fiquei sabendo pelo WhatsApp e depois vi nas redes sociais, através dos vídeos que foram lançados. Tá sendo muito difícil assimilar toda essa situação”, contou ele ao Portal 6.

O familiar explicou também que o irmão, que tem 35 anos, foi levado de helicóptero até o Hospital Estadual de Urgências Governador Otávio Lage de Siqueira (HUGOL) na tarde desta quinta-feira (02).

A transferência para a unidade da capital foi necessária devido a gravidade do caso.

O irmão ressaltou, por outro lado, que apesar da sensibilidade do quadro, Walisson está estável.

Família

Átilla compartilhou também que todo o caso está sendo muito pesado e, de certa forma, traumático para a família, que está tendo que lidar com todas as complicações e repercussão do episódio.

“Minha família está desvastada, tudo isso está causando muita dor em todos nós”, desabafou o familiar.

“Para mim está sendo ainda mais difícil, estando tão longe assim”, completou.

Átilla disse também que a famíla ainda aguarda apoio psicológico por parte da Urban e espera que a empresa arque com as responsabilidades legais.

Por fim, o irmão expressou toda a vontade de ver Wallison bem e completamente recuperado, assim como a responsável pelo atentado condenada pelo crime.

“Espero que meu irmão reestabeleça a saúde dele e que essa mulher pague pelo que fez, porque o que ela fez é injustificável. Ele nem conhecia ela”, concluiu.