Abaixo assinado na internet quer reverter fechamento do Colégio Auxilium

A notícia de que o Colégio Auxilium, um dos mais tradicionais de Anápolis, encerrará as atividades em dezembro deste ano pegou a comunidade escolar de surpresa.

A unidade, que pertence à Rede Salesiana de Escolas, ainda não se pronunciou publicamente, mas já teria avisado aos alunos, pais e funcionários sobre a decisão.

Com uma estrutura invejável e quase que única na cidade, o Auxílium também estaria em dificuldades financeiras agravadas pela pandemia.

Um abaixo assinado promovido dentro da plataforma Change tenta reverter a situação e, até o momento desta publicação, tinha pouco mais de 500 manifestações.

A seção Rápidas do Portal 6 tentou falar com a direção do colégio, mas não teve sucesso.