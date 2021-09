A importância dos esportes radicais para Anápolis

Cada vez mais percebemos a ascensão de práticas de esportes radicais como skate, patins e outras possibilidades. Outrora considerados “marginais” essas modalidades chegaram até às competições oficiais internacionais.

Esse panorama nos faz refletir sobre a importância de valorizar e fomentar esse filão criando espaços, projetos e programas que permitam a iniciação, treino e investimento sistemático na formação de atletas. Essas ações poderão colocar nossos atletas no podium.

Anápolis possui iniciativas históricas como Galpão Skate Park que está completando 25 anos, coordenado pelo ativista do esporte Paulo Coutinho, o Paulinho do Galpão. Temos ainda espaços públicos como o “Praia”, a Praça do Ancião e o Parque da Matinha, além de associações e grupos organizados que representam o segmento.

Precisamos agora oportunizar às crianças e adolescentes anapolinos o acesso a projetos esportivos que também trabalhem cultura, formação humana, social e profissional. Na Câmara Municipal, aprovamos o “Integração” que flerta com essas ideias.

Assim, aliando poder público e sociedade civil e ativando setores organizados poderemos potencializar nossos atletas locais para que estes representem Anápolis em circuitos nacionais e internacionais.

Marcos Carvalho é professor, psicólogo e servidor público federal. Atualmente vereador em Anápolis pelo Partido dos Trabalhadores. Escreve todas às terças-feiras. Siga-o no Instagram.

As ideias e opiniões expressas no artigo são de exclusiva responsabilidade do autor, não refletindo, necessariamente, as visões do Portal 6.