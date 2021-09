Semusa retoma vacinação contra a Covid-19 nesta quarta-feira (08) em Anápolis

Mais de dez mil doses de vacinas contra a Covid-19 chegaram em Anápolis nas últimas horas, permitindo que a imunização seja retomada pela Secretaria Municipal de Saúde (Semusa) nesta quarta-feira (08).

A aplicação da primeira dose será para pessoas com idade igual ou superior a 18 anos, estudantes com 12 anos, adolescentes de 12 a 17 anos com comorbidades, além de gestantes e puérperas.

Antes de se dirigir a um dos pontos de vacinação, entre 08h e 16h, é necessário estar cadastrado no site da Prefeitura de Anápolis.

Também haverá aplicação da segunda dose para pessoas aptas conforme a data marcada no cartão de vacinas.

As equipes da Semusa ainda continuam com a aplicação da dose de reforço em idosos que vivem em instituições de longa permanência.

Primeira dose

Pessoas com idade igual ou superior a 18 anos

UniEVANGÉLICA (pedestres)

Arco-Íris (pedestres)

Bairro de Lourdes (pedestres)

Banco de Leite (pedestres)

Ginásio Internacional (drive-thru)

Adolescentes, gestantes e puérpera

Antigo Cerest

Segunda dose

AstraZeneca

JK (drive-thru)

CMTT (drive-thru)

Anexo Itamaraty (drive-thru)

Ginásio Internacional – parte interna (pedestres)

Pfizer

Bairro de Lourdes (pedestres)

UniEVANGÉLICA (pedestres)

Anexo Itamaraty (drive-thru)

CMTT (drive-thru)

CoronaVac

Banco de Leite (pedestres)

Jk (drive-thru)

UniEVANGÉLICA (pedestres)

Ginásio Internacional – parte interna (pedestres)