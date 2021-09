Câmeras flagraram ação criminosa que deixou prejuízo enorme para famosa hamburgueria de Anápolis

O dono do Brasa Burguers, conhecida hamburgueria de Anápolis, teve uma triste surpresa na noite de terça-feira (07).

Ao chegar no estabelecimento, que fica localizado no bairro Jundiaí, o empresário encontrou o local todo revirado e com sinais de arrombamento na entrada.

Para se ter uma ideia da ousadia do ladrão, até o teto do escritório foi destruído na ânsea de encontrar algum objeto de valor.

Aos policiais, o empreendedor relatou o furto de cerca de 31 tablets recém-comprados, avaliados em mais de R$ 31 mil.

Uma televisão de 70 polegadas, de R$7 mil, também foi levada na ação criminosa.

Por sorte, as câmeras de segurança da hamburgueria flagraram por diversos ângulos toda a ação.

O rosto do autor também foi plenamente registrado e agora ele está sendo procurado pelas autoridades.

O caso, que já foi detalhado à Polícia Civil, repercurtiu fortemente nas redes sociais e pode ganhar novos desdobramentos em breve.