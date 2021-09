Encher o tanque com gasolina já está custando mais de R$ 400 em Anápolis

Abastecer os veículos tem sido uma verdadeira dor de cabeça para os motoristas brasileiros nos últimos tempos.

Isso porque o preço da gasolina está em uma constante crescente por todo o país, fazendo com que os donos de carro se desdobrem cada vez mais em busca de uma litragem maior e um preço menor no visor das bombas de combustível.

Em Anápolis, por exemplo, já é possível encontrar listagens de R$ 6,69 por cada litro do produto.

Cada veículo tem uma respectiva capacidade de armazenamento no tanque, o que geralmente varia entre 38 e 60 litros, a depender da marca e modelo.

Sendo assim, o condutor de um automóvel de 60 litros, que queira encher o tanque em Anápolis, poderia gastar até R$ 401 atualmente.

Pegando o exemplo do Fiat Argo, carro mais vendido no mês de julho no Brasil, a tarefa de completar os 48 litros do reservatório custaria mais de R$ 320 no município.

Monitorado pela Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) desde 2004, o preço da gasolina chegou no seu maior registro na história.

Em alguns municípios dos estados do Rio Grande do Sul e Tocantins, os valores se aproximam dos R$ 8 por litro.