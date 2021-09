Com a criação de novo turno, CAOA já contratou quase 400 novos funcionários em Anápolis

Com fábrica localizada no Distrito Agroindustrial de Anápolis (DAIA), a CAOA Montadora anunciou que está iniciando o segundo turno de produção na cidade.

Para isso, foram criados nos últimos meses 385 novos postos de emprego nas áreas de montagem de veículos, operadores de produção e auxiliares de logística.

Todos os funcionários já iniciaram as atividades e foram recrutadas pelo programa Caoa Capacita, criado em abril para ofertar gratuitamente à população, em parceria com o Senai, um curso para quem deseja atuar no mercado de trabalho industrial.

Contando com os meses anterior ao programa, a empresa afirma já ter emprego, apenas neste ano de 2021, um total de 789 pessoas.

“Desde 2007, a CAOA Montadora vem contribuindo com o desenvolvimento de Anápolis e de todo o estado de Goiás. Só neste ano, houve a criação de 789 novos postos de trabalho diretos e esperamos realizar novas contratações nos próximos dias. Essas novas vagas fazem parte de um grande plano que iniciamos em 2020 para a planta de Anápolis que inclui um investimento de R$ 1,5 bilhão em 5 anos”, afirmou Mauro Correia, CEO da CAOA.

A expectativa é que, com o novo turno e o aumento considerável de funcionários, a produção da montador cresça em 28%.

Atualmente, a fábrica de Anápolis é responsável pela produção do Tiggo 5X, Tiggo 7 e Tiggo 8, além dos modelos Hyundai IX35, New Tucson e das camionetas Hyundai HR e HD80.