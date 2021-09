Climatologista explica por que névoa cinzenta está encobrindo o céu em Anápolis

A sexta-feira (10) começou diferente em Anápolis e foram várias as pessoas que até já usaram as redes sociais para comentar sobre uma ‘névoa’ cinzenta que está tomando o céu da cidade.

Enquanto há internautas preocupados e se questionando o que seria tanta fumaça, há outros que a relacionam o “tempo estranho” com o forte calor registrado nos últimos dias.

Para explicar melhor a situação, o Portal 6 conversou com o climatologista e coordenador da estação meteorológica da UniEVANGÉLICA, Eduardo Argolo.

Nesta época do ano, os registros de incêndios são recorrentes e, segundo o especialista, o que se vê no céu seria justamente a fumaça das queimadas da noite e dia anterior, que não puderam se dispersar por causa da ausência de ventos.

Uma outra solução ainda melhor para ‘limpar’ a cidade seria a chuva. No entanto, conforme Eduardo Argolo, o município está passando por uma condição climática que está impedindo que ela consiga chegar na região, e que seria resultado de vários fatores, como a incidência solar.

“O que está faltando é chuva e ela não está conseguindo entrar. Aqui na estação meteorológica estamos registrando umidade relativamente boa, então fica aquele calor sufocante, aquele que você fica ‘melado’. É o mesmo calor que o pessoal sente em Cuiabá e Manaus. Quente e úmido”, explicou.

“Estamos caminhando para o verão, no final do ano, e a inclinação do planeta vai aumentando. A incidência solar fica maior e os dias ficam mais longos e quentes. E a chuva tentando entrar, traz a umidade”, acrescentou.

Chuva

E aqueles que estão ansiosos para que a chuva caía em Anápolis, poderão ter que esperar um pouco mais. Dados divulgados pelo Climatempo mostram que, pelos próximos 14 dias, não há nenhuma previsão de precipitação na cidade.

O calor também deverá prevalecer neste período, com máximas de até 37ºC.

A única expectativa de chuva, até o momento, está para a noite do próximo dia 24.