Forte colisão é registrada durante a madrugada na região Norte de Anápolis

Quem passou pela Avenida Fernando Costa, na Vila Jaiara, região Norte de Anápolis, na madrugada deste sábado (11), se surpreendeu ao ver um carro totalmente destruído.

Isso porque o condutor do veículo, que estava acompanhado da esposa, teria perdido o controle da direção e colidido fortemente com o poste e com o muro de uma residência.

Uma viatura da Polícia Militar, que fazia um patrulhamento pela área, avistou a situação e parou para acompanhar o caso.

Assim que identificaram o motorista, porém, os militares perceberam que ele tinha vários sinais de embriaguez.

O pedido para o condutor realizar o teste do bafômetro, inclusive, foi o estopim para ele se alterar e começar a atacar verbalmente os policiais.

O motorista ficou tão nervoso que teve de ser contido e algemado, mas ainda acabou lesionando a mão de um dos agentes.

Por causa dos ferimentos decorrentes do acidente, uma equipe do Corpo de Bombeiros precisou ser acionada para prestar os primeiros socorros ao homem e a esposa.

Ela, por fim, acabou recusando o transporte para uma unidade de saúde. Já o condutor teve de ser levado para receber atendimento no Hospital Municipal Jamel Cecílio.

Posteriormente, a embriaguez dele foi constatada no Instituto Médico Legal (IML) e o veículo foi recolhido para o Centro Pátio.

O motorista deverá ser investigado pela Polícia Civil por dirigir alcoolizado, desacato e desobediência.