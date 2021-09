Suspeito de roubar carro em estacionamento de supermercado de Anápolis morre em confronto com a PM

O roubo de um Honda City, no estacionamento do Supermercado Pérola, no Centro de Anápolis, terminou com o suspeito morto durante um confronto com policiais militares, nesta segunda-feira (13).

O Portal 6 apurou que, pouco depois do crime, agentes de Inhumas receberam informações de que o responsável pela ação criminosa já havia deixado Anápolis e estaria a caminho do município de Damolândia.

As equipes locais então se mobilizaram e iniciaram um patrulhamento por estradas vicinais, até que perceberam o carro se aproximando.

Assim que os policiais deram a ordem de parada, com sinais luminosos de sirenes, já foram alvos de alguns disparos e tiveram de revidar. Isso fez com que o condutor perdesse o controle da direção e colidisse com uma espécie de cerca de madeira.

Foi quando o homem desembarcou e novamente voltou a atirar enquanto pulava em um córrego para tentar fugir. Por fim, acabou sendo atingido no confronto.

Uma ambulância foi acionada para prestar os primeiros socorros e encaminhar o suspeito ao hospital, mas lá ele não resistiu e teve o óbito confirmado pela equipe médica.

No local, os policiais conseguiram identificá-lo como Vagner Lopes de Lima, de 38 anos, que já teria passagens por crimes como roubo, receptação e tráfico de drogas.

O carro foi recuperado para a dona, mas em decorrência da colisão, acabou ficando com a lateral parcialmente destruída.

Em tempo

O roubo do carro repercutiu fortemente nas redes sociais, depois que uma motorista foi abordada, em plena luz do dia, no estacionamento do supermercado.

As câmeras de segurança do estabelecimento registraram toda a ação, desde a abordagem até o momento em que o suspeito foge com o veículo.

Toda a cena deixou os presentes incrédulos, que pouco puderam fazer para ajudar. O desespero do autor para fugir era tanto que ele nem conseguiu tirar o automóvel da vaga da maneira correta e saiu do local de maneira acelerada. Veja: