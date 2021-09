ONG fará bazar em Anápolis para continuar salvando animais de rua e vítimas de maus-tratos

A SOS Animais realizará, no próximo sábado (18), um bazar beneficente que busca levantar fundos para ajudar na causa animal em Anápolis.

O evento terá início às 09h e está programado para continuar até o período vespertino, às 15h.

O bazar ocorrerá na rua Senador Alfredo Nasser, 140, no bairro Vila Santana, bem ao lado da Madeireira Chalé, na região Central da cidade.

Ao Portal 6, Seliane Santos (MDB), vereadora e responsável pela ONG, explicou que o projeto foi bem recebido por lojas e estabelecimentos locais e que serão disponibilizadas diversos tipos de roupa para todos os públicos.

“Teremos roupa masculina, feminina e infantil. Peças novas, usadas, ainda com etiqueta, de tudo”, explicou a protetora.

O principal objetivo da ação é levantar fundos para custear os gastos com resgate e tratamento de animais de rua e vítimas de maus-tratos no município.

Comida e medicamentos têm o preço alto e a SOS está há 2 meses sem conseguir operar, justamente por falta de poder aquisitivo.

“Nós nos mantemos com recursos próprios com vendas de rifas, bazar e até doações. Por isso, esse bazar é tão importante para os nossos animais. É dele que vem os recursos para as despesas diárias”, finalizou Seliane.