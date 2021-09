Combate à desigualdade regional de Goiás

Uma das missões da Política é combater a desigualdade social. Juntos, representantes do povo devem se unir neste chamado. A desigualdade pode ser combatida de diferentes formas, tendo em vista que há um abismo entre classes sociais e regiões do nosso país.

Em Goiás, a região que compreende as cidades de Goiânia, Anápolis e Aparecida concentra mais de 60% do PIB de Goiás, de acordo com dados do Instituto Mauro Borges. Assim, usamos o nosso mandato para estabelecer um diálogo e uma agenda de ações que busquem gerar mais oportunidades para as demais regiões do Estado que padecem da falta de oportunidades e de investimentos.

Tenho mantido uma relação próxima, por exemplo, com municípios da região Nordeste de Goiás. No último fim de semana, visitei cidades como Alto Paraíso, Colinas do Sul, Teresina de Goiás, Cavalcante e Nova Roma com a intenção de levar benefícios, emendas e atender às demandas locais. Acredito que este tipo de ação tem o poder de, em curto espaço de tempo, criar uma nova perspectiva para a população.

Após esta sequência de visitas de trabalho, participei do lançamento do Programa Gênesis, do Governo de Goiás. O objetivo é promover o desenvolvimento integrado e sustentável justamente para o Nordeste de Goiás, reconhecidamente uma das regiões que – ao longo da História – acumulou mais carências em atenção do poder público. O Gênesis tem a missão de promover este resgate, assim como temos feito com o direcionamento do nosso mandato.

Levar o desenvolvimento sustentável, criando oportunidades para o interior goiano, é estratégico para que o Estado avance de forma igualitária, diminuindo os impactos das diferenças socioeconômicas.

Além disto, na Assembleia Legislativa, assumi a coordenação da Frente Municipalista, cujo foco principal é transferir um pouco do protagonismo do Estado para as cidades, intensificando os investimentos e as emendas em projetos definidos pelos próprios prefeitos e vereadores, que são os que melhor conhecem as necessidades da região.

O trabalho do nosso mandato em conjunto com o Projeto Gênesis tem o poder de – em breve – começar a gerar números mais positivos, indicando um recuo dos abismos sociais. Isto é mais oportunidade para os goianos e mais justiça social para todos.

Amilton Filho é advogado e deputado estadual pelo Solidariedade. Escreve às quintas-feiras. Siga-o no Instagram.

