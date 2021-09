Ataque de vizinha contra idoso termina com a chegada da PM em Anápolis

Nesta sexta-feira (17), policiais militares de Anápolis tiveram de atender o chamado de uma mulher, de 35 anos, que se desesperou ao ver o pai machucado.

O idoso tem 62 anos e teria sido ficado com lesões nos braços depois de uma suposta agressão cometida por uma vizinha, no Parque Residencial Ander.

Os agentes foram até o endereço e a vítima contou que a filha também foi alvo da moradora da casa ao lado e ficou com um machucado no antebraço.

O motivo da agressão é uma incógnita, mas o idoso decidiu seguir com a denúncia de lesão corporal porque, depois da situação, ficou com medo de algo pior pudesse acontecer com ele.

Isso porque não seria a primeira vez que a vizinha provocava confusões contra a família da vítima. Inclusive, algumas chegaram a ser registradas pela corporação.

Todos os envolvidos tiveram de ser encaminhados à Central de Flagrantes e o caso deverá ser investigado pela Polícia Civil.