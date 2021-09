O que muda em Anápolis após zerar ocupação de leitos de UTI

Anápolis não tem mais pacientes hospitalizados por causa da Covid-19.

Com os leitos de enfermaria e UTI da rede municipal desocupados, o prefeito Roberto Naves (PP) promete anunciar novidades na estratégia de enfrentamento ao vírus

A expectativa é de que ele explique como será a reestruturação dos hospitais e aponte quais flexibilizações a cidade terá nesse momento de arrefecimento da pandemia.

Com semblante emocionado, Roberto começou a coletiva de imprensa agradecendo os principais agentes públicos do município que trabalharam no enfrentamento ao novo coronavírus. pic.twitter.com/6VfFWCR7p5 — Rápidas do Portal 6 (@rapidasportal6) September 23, 2021

“Foram R$ 150 milhões do Governo Federal e R$ 100 milhões dos impostos dos anapolinos”, detalhou ao dizer o custo financeiro da pandemia em Anápolis até aqui. — Rápidas do Portal 6 (@rapidasportal6) September 23, 2021

“O Norma Pizzari não fecha”, garante Roberto. Segundo o prefeito, ele está sendo devolvido à fundação da Santa Casa e terá outra finalidade, que será a de fazer exames. — Rápidas do Portal 6 (@rapidasportal6) September 23, 2021

A partir de agora os esforços da rede municipal será em retomar as cirurgias eletivas. — Rápidas do Portal 6 (@rapidasportal6) September 23, 2021

A UPA da Vila Esperança e o Hospital Alfredo Abrão (antigo Cais Progresso) serão geridas a partir de agora por OS. Segundo Roberto, a experiência da UPA Pediátrica, gerida pela FUNEV, é altamente satisfatória e por isso o modelo será extendido as essas outras duas unidades. — Rápidas do Portal 6 (@rapidasportal6) September 23, 2021

O Hospital Municipal Jamel Cecílio será desativado para reforma. Roberto garante que ele mal será demolido. — Rápidas do Portal 6 (@rapidasportal6) September 23, 2021

“Três centros cirúrgicos ficarão em funcionamento simultaneamente na rede”, disse o prefeito. — Rápidas do Portal 6 (@rapidasportal6) September 23, 2021

Mais dois hospitais serão montados, o da Mulher o o de Idosos. O ‘Cais Mulher não atende as nossas necessidades’, justificou. — Rápidas do Portal 6 (@rapidasportal6) September 23, 2021

As unidades de saúde, mais conhecidos como postinhos, também passarão a serem geridas por organizações sociais. — Rápidas do Portal 6 (@rapidasportal6) September 23, 2021

A partir de agora os leitos de UTI do município serão usados para pacientes com outras enfermidades. Pacientes Covid-19 que precisarem de UTI serão atendidos pela rede estadual. pic.twitter.com/NpmqILNDuu — Rápidas do Portal 6 (@rapidasportal6) September 23, 2021

O decreto que vai trazer mais flexibilização deve ser publicado até segunda-feira (27). Ele deve prever a volta de eventos na cidade. pic.twitter.com/qynM4P5Zdq — Rápidas do Portal 6 (@rapidasportal6) September 23, 2021

A unidade de saúde da Vila União será readaptada para se transformar no “Hospital da Mulher”. Segundo o prefeito, o projeto físico já está pronto. — Rápidas do Portal 6 (@rapidasportal6) September 23, 2021

Roberto deve encaminhar à Câmara um Projeto de Lei que cria uma comenda que homenageei pessoas e profissionais que atuaram no enfrentamento da pandemia. pic.twitter.com/87JIQIXaDu — Rápidas do Portal 6 (@rapidasportal6) September 23, 2021

A partir de segunda-feira (27), a vacinação passa a ser nas unidades de saúde. No sábado (25), haverá um dia “D” para vacinar quem ainda não vacinou na cidade. — Rápidas do Portal 6 (@rapidasportal6) September 23, 2021

Depois a imunização ocorrerá apenas nos postos de saúde, deixando os atuais pontos de vacinação, como o Ginásio Newton de Faria, para eventos esportivos. — Rápidas do Portal 6 (@rapidasportal6) September 23, 2021

A 3ª dose começará a ser aplicada a partir de segunda-feira (27) em idosos que já tenha mais de 6 meses de imunização e em imunodeprimidos que já tenham recebido a 2ª dose a mais de 28 dias. — Rápidas do Portal 6 (@rapidasportal6) September 23, 2021

Anápolis começará a voltar à normalidade a partir de agora, mas é importante ressaltar que “o vírus não acabou”. pic.twitter.com/yq6vlQtqJo — Rápidas do Portal 6 (@rapidasportal6) September 23, 2021