Coração indomável: Resumo dos capítulos da semana de 27 de setembro a 1º de outubro

Se você acompanha fielmente “Coração Indomável”, do SBT, e busca saber primeiro o que vai acontecer nos próximos capítulos, então você está no lugar certo! Hoje, o Portal 6 vai te dar um gostinho do que vem por aí na novela Coração Indomável: resumo dos capítulos da semana do dia 27 de setembro a 1º de outubro. Confira:

Coração Indomável: resumo dos capítulos – 27/09 – Segunda-feira

A semana começa com o advogado dizendo a Otávio que Miguel não deve ser visto, e que deverá se apresentar somente quando ele ordenar, justificando que foi por sua própria vontade. Enquanto isso, Simone conta a Otávio o que disse a Amador. Além disso, José Antonio diz a Esther que viverão muito confortavelmente as custas de Maricruz. Em seguida, Otávio pede a Simone que não diga nada a Miguel.

Nesse entretempo, José Antonio diz a Esther que Maricruz é tonta por entregar parte de suas terras, Esther, por sua vez, responde que ele quer progredir só para agradar Maricruz. Assim, Miguel diz a Otávio que fará o que for preciso para dar uma vida digna a Miguelzinho. Do outro lado, Maricruz reclama com José Antonio por ele não seguir suas ordens e fala que caso ele não obedeça, o mandará para a fazenda de Simone.

Por fim, Otávio diz a Nazário que sua declaração a favor de Miguel terá que ser feita por escrito em um cartório e com testemunhas. Em troca, ele, por sua vez, terá o dinheiro que pedir. Com isso, Maricruz pergunta a Joaninha se ela notou uma mudança no comportamento de José Antonio, e se ela crê que ele possa estar se aproveitando de sua confiança e lhe roubando dinheiro pelas costas.

Coração Indomável: resumo dos capítulos – 28/09 – Terça-feira

Enquanto isso, no próximo capítulo, José Antonio aparece e diz a Maricruz que jamais faria isso com ela, José Antonio, por sua vez, pensa que Eusébio roubava a fazenda Narváez e, por isso, Miguel só tinha perdas. Do outro lado, Mudinha chega a fazenda Narváez e, quando Santa vê seu filho, nota uma semelhança com Eusébio.

Além disso, Otávio diz a Simone que sairá do povoado para consultar um advogado e ela pensa em segui-lo. Nesse entretempo, José Antonio pensa em ficar rico e com isso fazer uma boa figura ante Maricruz, e poder conquistá-la. A medida que Maricruz escolhe brinquedos para Lupita e Otávio chega pedindo uma boneca para uma vendedora.

Assim, Santa pergunta se ele notou a semelhança do bebe com alguém. Otávio, finalmente, pede a Maricruz que no aniversário de Lupita, entregue a boneca e diga que é um presente de seu pai. Porém, ela nega fazê-lo. Com isso, Santa teme o que possa acontecer com Mudinha se ela chegar a ver Nazário. Por fim, na fazenda de Simone, ela abraça Otávio e nota uma mancha de batom em sua camisa.

Coração Indomável: resumo dos capítulos – 29/09 – Quarta-feira

A quarta-feira começa com Santa convencendo Maricruz a esperar o dia seguinte para fazer a festa com os moradores do realengo. Maricruz, por sua vez, diz a Joaninha que espera que Otávio vá à festa de Lupita. Com isso, Otávio, em seu quarto, se sente triste por não estar presente na festa de sua filha.

Enquanto isso, na cabana, José Antonio diz a Esther que ninguém foi à festa organizada por Maricruz, porque ninguém soube dela. Além disso, Perico pergunta porque Mudinha se casou tão cedo e onde está seu marido. A medida que Otávio entra na fazenda de Maricruz, se encontra com ela, e diz que não pode resistir a vontade de estar com Lupita nesta data especial, eles se abraçam e se beijam.

Maricruz se zanga

Depois, Maricruz se zanga por Otávio não ter ido à festa. Otávio, novamente, a abraça e pede para ela o levar até onde está Lupita. Com isso, como a menina está dormindo, Maricruz pede que ele não a acorde. Assim, ele deixa a boneca próxima ao berço da menina. Inclusive, Simone diz a Otávio que estará presente na ocasião oportuna para comprar a Fazenda de Maricruz.

Nesse entretempo, Natasha pede a Perico que se deixe pintar por ela, ele nega. Com isso, Nazário afirma sua declaração isentando Miguel pela morte de Eusébio. Assim, o advogado, de forma discreta, entrega um cheque a ele. Ademais, na fazenda de Simone, policiais prendem Careta e pegam uma criança acusados de roubar coisas na fazenda de Simone. Ela pede que os levem ao reformatório, Otávio pede que ela não os denuncie e ela se zanga.

O capítulo vai acabando com Rivera descobrindo que as contas entregues por José Antonio estão alteradas e falta muito dinheiro. Além disso, Otávio pede aos policiais que libertem os garotos presos. Para completar, Nazário dá a Amador parte do dinheiro que recebeu de Otávio, como gratificação por ter o ajudado levando a mensagem de que queria dinheiro por seu silêncio. Por fim, Rivera informa Maricruz sobre a falta de dinheiro em sua conta.

Coração Indomável: resumo dos capítulos – 30/09 – Quinta-feira

Primeiramente, Simone vê a chuva através da janela e diz a Otávio que hoje seu lar com ele é mais acolhedor. Com isso, Otávio diz a ela que esperará sair o sol para ajudar aos que nada tem para seu sustento. Inclusive, Maricruz, pela crise econômica, vende alguns de seus negócios e sua casa na capital. Pouco tempo depois, já está novamente sem dinheiro.

Enquanto isso, Natasha pinta Perico. Além disso, Maricruz diz a Rivera que a administração da fazenda deve ter algum problema, e que isso também já ocorria na época de Miguel. Além disso, José Antonio critica Esther, dizendo que ela está muito descuidada e que existem mulheres muito mais bonitas que ela. Para completar, Miguel diz a Otávio que José Antonio está roubando Maricruz. Otávio, por fim, diz que se algo acontecer com Maricruz, ele a defenderá.

Do outro lado, Miguel informa a Simone sobre a ruína de Maricruz, que seus compradores não pagam e se aproveitam de sua boa vontade. Enquanto Natasha pinta José Antonio e diz que Esther a odeia. Com isso, Otávio diz a Maricruz que José Antonio está lhe roubando. Maricruz, por sua vez, se nega a acreditar. Enquanto isso, Simone diz a Ofélia que sabe que na verdade Otávio não a ama.

Por fim, Moraes diz a Maricruz que o prazo para que os moradores de realengo sejam expulsos acabou, e pergunta se realmente ela vai os acolher em suas terras. Com isso, Moraes insinua para Maricruz, ela o rejeita. Esther, por fim, diz a José Antonio sentir asco por sua atitude com Maricruz, mas apesar de sua desonestidade, o ama. Assim, Maricruz comenta com Rivera o que Otávio disse, e garante que José Antonio está lhe roubando. O advogado, finalmente, promete investigar e pede para Maricruz as contas da fazenda.

Coração Indomável: resumo dos capítulos – 01/10 – Sexta-feira

A semana acaba com Maricruz dando um prazo a Maximiliano, um de seus devedores, para que lhe pague tudo o que deve, ou terá que ir embora da fazenda. Enquanto isso, Jeremias diz a Maricruz que pagou todos seus aluguéis. Maricruz, por sua vez, se assusta e diz que não recebeu nenhum desses aluguéis.Com isso, Maximiliano diz a José Antonio que pagou o que devia e Maricruz foi lhe cobrar. Assim, Maricruz visita os outros devedores e todos lhe dizem que estão com os pagamentos em dia.

Enquanto isso, José Antonio ameaça Maximiliano com uma arma e lhe diz que pague Maricruz sem dizer nada de seu negócio com ele. Assim, Maricruz pensa que José Antonio não seria capaz de traí-la. Além disso, Miguel diz a Simone e Otávio que sentiu o realengo. Otávio se zanga. Para completar, Maricruz pergunta a José Antonio quantas pessoas pagaram seus aluguéis e completa dizendo que Esther já lhe disse o que ele vem fazendo. Ademais, José Antonio pergunta para Maricruz se ela o mandará embora.

Otávio e Maricruz

Nesse entretempo, Simone fica angustiada ao pensar que Otávio foi ao realengo se encontrar com Maricruz. Além disso, um policial impede que Maricruz chegue ao realengo. Para completar, na delegacia, Otávio diz a Morais que conta com homens bem armados e dispostos a atirar, que os moradores do realengo estão cercando a delegacia e só irão embora se ele retirar a ordem de evacuação. Assim, Maricruz pede a Perico que busque Otávio e diga que ela o apoia. Ademais, Morais ameaça atirar em Otávio.

Por fim, Miguel diz a Simone que Otávio é um herói, já que foi até a delegacia se impor contra Morais contra a atitude de sitiar o realengo. Enquanto isso, na delegacia, Maricruz encontra Otávio. Assim, Miguel diz a Simone que José Antonio está roubando Maricruz.

Finalmente Moraes diz a Maricruz que por ela deixará passar água e comida ao realengo. Com isso, Rivera diz a Santa que Maricruz está à beira da ruína. Além disso, Ofélia percebe que Simone saiu e avisa Miguel, ele se nega a ir atrás dela. Para completar, no Realengo, Otávio beija Maricruz, Simone os vê e grita o nome de Otávio, eles se surpreendem e Simone sai em disparada. A semana acaba com Simone caindo do cavalo e perdendo os sentidos.