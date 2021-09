“Profissional dedicado, competente e querido”, diz empresa de Anápolis ao comentar morte de funcionário

A Anápolis Indústria Hospitalar, no Polocentro, bairro da região Sudeste da cidade, publicou nota nesta segunda-feira (27) para comentar a morte de Tallisson Araújo, que se afogou no final da tarde do dia anterior no Lago Corumbá IV, em Abadiânia.

Ele, que tinha 26 anos, era funcionário da empresa e atuava como Supervisor de Produção.

Por meio das redes sociais, a Anápolis Indústria Hospitalar lembrou que Tallisson era um “um profissional dedicado, competente e querido pelos seus colegas de trabalho”.

O reconhecimento foi reforçado com um dia de luto e a liberação de todos os colaboradores, que só voltam a dar expediente nesta terça-feira (28).

“Sua força, determinação e legado jamais serão esquecidos”, destacou a companhia na publicação.