Como falar com o Mercado Pago através do WhatsApp

O Mercado Pago é um serviço disponível pelo site ou por aplicativos, que atua como intermediário entre o vendedor individual e o comprador. Sem contar que é vinculado com o Mercado Livre. Mas, bom, você sabia que o Mercado Pago permite que o usuário entre em contato com o suporte através do WhatsApp? Vem que vamos te ajudar.

Primeiramente, é necessário abrir a conversa informando a dúvida ou a reclamação por meio do aplicativo da carteira digital, em celulares Android ou iPhone (iOS).

Por fim, o cliente também pode solicitar que o suporte entre em contato através de telefone ou e-mail, como preferir. Preparamos um tutorial para você! Confira:

Como entrar em contato com o Mercado Pago pelo WhatsApp

Passo 1: Primeiro, abra o Mercado Pago e toque nas três listras horizontais para abrir o menu. Agora, selecione a opção “Ajuda”; Veja a imagem:

Passo 2: Em seguida, desça a tela e toque na opção “Fale conosco”; Veja a imagem:

Passo 3: Logo, selecione o tema que deseja tratar. Depois, informe o motivo do contato;

Passo 4: Agora, selecione a opção “Respondemos pelo WhatsApp”, informe seu telefone com DDD e toque em “Entre em contato comigo”; Veja a imagem:

Passo 5: Agora, veja a tela de confirmação e aguarde para receber o contato pelo WhatsApp; Veja a imagem:

Como entrar em contato com o Mercado Pago por telefone

Basicamente, você selecione a opção “Ligamos para você”. Logo, informe se o telefone é fixo ou celular e digite o número com DDD. Agora, confirme no botão “Receber ligação” e aguarde a chamada.

Como entrar em contato com o Mercado Pago por e-mail

Primeiro, selecione a opção “Envie sua dúvida”. Depois, informe seu relato, adicione arquivos em anexo, caso queira, e finalize no botão “Enviar”.