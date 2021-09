Como saber meu número do PIS

O Programa de Integração Social (PIS) foi criado pelo Governo Federal no intuito de beneficiar os trabalhadores do setor privado. Basicamente, ele permite o acesso a diversos benefícios no âmbito federal. Além de contribuir no desenvolvimento das empresas. Hoje, o Portal 6 vai te apresentar como saber o seu número do PIS.

Primeiramente, assim como qualquer outro programa social, é preciso se enquadrar em alguns requisitos para ter direito. Por exemplo:

Atuar com carteira assinada pelo período mínimo de cinco anos. Para mais, receber uma média mensal de dois salários mínimos no decorrer do ano-base. Além disso, ter exercido atividade remunerada para pessoa jurídica por, pelo menos, 30 dias no ano-base, sendo consecutivos ou não. Por fim, ter os dados pessoais e trabalhistas devidamente registrados pelo empregador na Relação Anual de Informações Sociais (RAIS).

Conforme mencionado, o PIS é utilizado para ter direito a uma série de benefícios sociais. Na prática ele consiste em um número fornecido em determinadas situações.

Como saber o meu número do PIS:

Existem quatro meios principais de obter este número, são eles:

Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS);

Extrato do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS);

Cartão Cidadão;

Agência da Caixa Econômica Federal (CEF).

Em resumo, as alternativas mencionadas acima se relacionam ao formato físico e presencial. No entanto, há um formato online realizado pelo portal do Cadastro Nacional de Informações Sociais (CNIS).

Acesse o site do CNIS

Selecione o item “Cidadão”;

Em seguida, no canto superior. à esquerda, clique na opção “Inscrição”;

Escolha a opção “Filiado”;

Preencha os campos com suas informações pessoais;

Quando aparecer o seu NIT, esse é o seu número do PIS.

Para completar, tem a opção de consultar o PIS online utilizando o número do CPF. Esta também é uma excelente alternativa para quem não sabe o número ou perder a carteira de trabalho física. Lembrando que esta informação também está presente no aplicativo da Carteira de Trabalho Digital (CTD).

Porém, com o CPF, basta que o trabalhador acesse o portal “Meu INSS”. Lá ele consegue obter todas as informações previdenciárias e trabalhistas.