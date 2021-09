Prefeitura de Anápolis abre 600 vagas para cursinho pré-vestibular gratuito

A Prefeitura de Anápolis abriu 600 vagas para a edição 2021 do PreparAção, cursinho pré-vestibular gratuito. O início das aulas é dia 03 de outubro.

Segundo a Secretaria Municipal de Educação (Semed), uma das novidades deste ano é que os candidatos podem escolher se querem aulas presenciais ou à distância.

Inicialmente são 450 vagas previstas para as turmas presenciais, que terão aulas em três polos em diferentes regiões da cidade, de segunda a sexta-feira, das 18h40 às 22h40, e sábado, das 14h às 18h.

Para os candidatos que preferirem o ensino a distância, uma turma com 150 vagas será formada. Os estudantes acompanham ao vivo as aulas, que serão transmitidas em plataforma exclusiva para os matriculados, no mesmo horário do ensino presencial.

Pela primeira vez, o material didático será disponibilizado gratuitamente para todos os alunos. O preparatório é grátis e as inscrições podem ser feitas pelo site da Prefeitura de Anápolis a partir desta quinta-feira (30).

Mais informações pelo e-mail [email protected].