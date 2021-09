Votação definitiva do novo Código Tributário de Goiânia será feita nesta noite por vereadores

Mesmo com muita polêmica, falta de transparência ao longo do processo e inserções de 46 emendas coletivas e uma série de adaptações, a proposta foi aprovada nesta terça-feira (28) com apenas três votos contrários: Mauro Rubem (PT), Santana Gomes (PRTB) e Lucas Kitão (PSL).

Para que todo o esforço do executivo em validar o novo Código Tributário Municipal no próximo ano– o prefeito Rogério Cruz (Republicanos) terá até às 23 horas e 59 minutos dessa quinta-feira (30) para sancionar a lei.

Por isso, nenhuma surpresa é bem-vinda. Assim, a sessão será aberta nesta manhã de quarta-feira (29), suspensa antes das12 horas, e reaberta às 18 horas – garantindo o interstício.

Isso porque, seguindo o regimento interno, a segunda votação precisa ser aberta, pelo menos, após 24 horas após aprovação na Mista.