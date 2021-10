É oficial! Chega nova função no WhatsApp que está sendo aguardada ansiosamente pelos usuários.

O aplicativo vem trabalhando no desenvolvimento de reações às mensagens, assim como existe no Instagram e Twitter.

E a novidade é que o processo avanço bastante. Antes, apenas quem tinha o WhatsApp Beta no iOS estava tendo acesso aos testes.

Agora, usuários Android também estão participando do experimento – que entra para o estágio final.

O recurso vem sendo esperado há muito tempo e, com este progresso, deve ser liberado para todos em breve.

Ou seja, mesmo quem não é adepto do WhatsApp Beta poderá reagir às mensagens quando a atualização for disponibilizada.

O WABetaInfo, site especializado em adiantar novidades sobre o aplicativo, publicou uma imagem divulgando a prévia da função.

Como pode ser visto abaixo, ela está praticamente completa bastando apenas alguns ajustes e correções de possíveis bugs.

WhatsApp Beta

Essa modalidade serve para que os usuários do aplicativo possam testar previamente as funções em desenvolvimento para entrar no aplicativo.

Caso você queira ser um testador na versão Android, basta fazer a busca pelo aplicativo no Google Play com o termo “WhatsApp Beta” ao lado. Já no iOS, tem que ter primeiro o aplicativo Test Flight instalado.

Entretanto, vale destacar que, pelo caráter experimental, nem sempre as novas funções acabam implementadas de imediato e podem ser canceladas sem aviso prévio.

Por fim, o WhatsApp lembra que a versão de testes do aplicativo pode apresentar instabilidades que a versão final não apresenta.

