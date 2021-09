Parece que tudo ficou mais simplificado depois do surgimento do WhatsApp, pelo menos aqui no Brasil. Além disso, pelo aplicativo conseguimos enviar mensagens de texto, de voz, imagens, vídeos, links e até realizar compras em um piscar de olhos. Ademais, também conseguimos bloquear contatos indesejados, mandar aquela cantada para o crush e desativar o status para correr do seu chefe. Mas, há uma coisa que deixa os usuários em dúvida: saber como se a pessoa te bloqueou no WhatsApp.

Pois bem, quando se é bloqueado no WhatsApp o aplicativo não envia nenhum tipo de aviso, mas há alguns indícios para concluir-se que aquela pessoa não quer mais papo mesmo. Veja:

Você não consegue mais ver a foto de perfil da pessoa. Porém, isso pode significar que ela te removeu da lista de contatos dela ou simplesmente apagou a foto. O status de “visto por último” ou “online” não aparecem. Mas essa informação dá para desativada nas configurações de privacidade do aplicativo. As mensagens que você enviar terão apenas um tique, isso quer dizer foi apenas enviada e não entregue. Isso significa que nunca aparecerão os dois tiques em mensagens enviadas a alguém que te bloqueou. Mas também, pode-se deduzir que a pessoa está com falta de conexão com a internet.

Logo, pelo observado esses indícios de como saber se a pessoa te bloqueou no WhatsApp são incertos. Mas, afinal, como concluir que, de fato, aquela pessoa te bloqueou? Uma boa saída é tentar realizar uma ligação para a pessoa (pelo WhatsApp). Assim, caso a ligação não for efetuada, mesmo a pessoa não tenha de número e possui conexão com a internet, meu caro ou minha cara, você foi bloqueado (a).

Por que não consigo ver o visto por último ou online?

Ok, mas e se mesmo que uma pessoa não tenha bloqueado a outra e ainda assim não consiga ver qual a última vez que ela entrou na conversa ou quando ela estava online, o que pode estar acontecendo?

Isso pode estar acontecendo por dois motivos: ela desativou a função ou você que desativou. Portanto um usuário tem acesso a essas informações se ele também permitir que outra pessoa veja as deles.