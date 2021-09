Você, usuário do WhatsApp, com certeza já deve ter recebido mensagens que travam o aplicativo. A verdade é que desde que as mídias sociais ganharam espaço no nosso cotidiano, as mensagens com conteúdo carregado de vírus nos perseguem. Hoje vamos falar sobre como se proteger das chamadas Trava Zap.

Basicamente, o Trava Zap constitui-se no envio de uma mensagem com o objetivo de travar o WhatsApp da pessoa que a recebeu. Geralmente, essas mensagens não apresentam algum tipo de relação ou sentido e contêm diversos caracteres estranhos, levando ao travamento do mensageiro.

Com isso, em alguns casos, o aplicativo fecha na hora. Todavia, acaba voltando ao normal logo em seguida. Enquanto isso, há alguns casos relatados que certas mensagens levam a um “crash infinito”, onde o programa cai todas as vezes em que o usuário tenta abri-lo.

Como resultado, um site especializado no WhatsApp, descobriu que as mensagens são criadas e compartilhadas e são feitas para atingir falhas no desenvolvimento do app nas versões Android e iOS.

Trava Zap: veja como se proteger e ficar imune no WhatsApp

Agora fica nossa dica: se você receber alguma mensagem muito estranha, cheia de caracteres estranhos e sem sentido, bloqueie imediatamente o contato que a enviou! O ideal consiste em conseguir fazer isso em uma sessão do WhatsApp Web. Porém, caso você não consiga logar no site, terá de excluir o app e baixá-lo novamente.

Em outros casos, você pode optar em sempre atualizar o aplicativo e manter o backup das conversas em dia. Assim, caso você seja uma vítima do TravaZap e precise deletar o aplicativo, as suas mensagens recentes estarão salvas.

Leia também: