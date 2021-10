Volta dos shows em Anápolis será estreada com João Gomes, fenômeno do piseiro

A volta dos shows em Anápolis será estreada com o cantor João Gomes, fenômeno do piseiro explodido nacionalmente com os hits ‘Meu pedaço de pecado’, ‘Aquelas coisas’ e ‘Se for amor’.

Agendado para 16 de outubro, a festa acontecerá na Estância Nobel com direito a open bar de cerveja, água e refrigerante.

A dupla sertaneja Max e Luan e o DJ Pedro Volt também estão convidados para compor o line-up do primeiro grande evento na cidade após a retomada do setor de entretenimento.

Werlan Moura, proprietário da Nobel, destacou nas redes sociais que todos os protocolos de biossegurança definidos pela Secretaria Municipal de Saúde (Semusa) serão seguidos.

O empresário também destacou que será obrigatória a comprovação da 2ª dose da vacina contra Covid-19 ou teste RT-PCR antígeno com 48h de antecedência.

De acordo com o organizador, o Estância Nobel terá área exclusiva para camarote que permitirá até oito pessoas por mesa.

As vendas de ingressos do lote promocional estão previstas para começar a partir de segunda-feira (04). Os valores ainda não foram divulgados.