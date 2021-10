Como conseguir giros grátis no Coin Master: 6 dicas

Você joga Coin Master? Basicamente, ele é um jogo em que você deve ganhar moedas para comprar upgrades e construir sua vila. Mas não é só isso! Além disso, é possível atacar as vilas de outros jogadores. Para essas ações, é necessário girar uma máquina e conseguir moedas. No entanto, o número desses giros é limitado. Porém, é possível conseguir giros grátis no Coin Master de algumas maneiras. Hoje vamos te ensinar como conseguir giros grátis no Coin Master. Veja só!

Conquiste giros grátis no Coin Master:

1. Através das redes sociais:

Em primeiro lugar, uma das formas de conseguir giros gratuitos é seguindo o Moon Active nas redes sociais. Diariamente, o estúdio libera alguns links para alguns giros de graça. Assim, é possível seguir o jogo tanto no Facebook quanto no Twitter.

2. Se cadastrando por e-mail

Outra maneira é cadastrar seu email e, todo dia, você receberá como presente um link por e-mail para pelo menos um giro grátis. Logo, é uma forma até prática de conseguir alguns “spins” já que, normalmente, já estará com o celular em mãos.

3. Assistindo a vídeos de publicidade

Ademais, se você assistir um vídeo de publicidade, como recompensa, ganha algum benefício. No caso de Coin Master, o prêmio é uma quantidade limitada de giros por dia que se pode desbloquear assistindo a anúncios.

4. Chamando os amigos para jogar

Convidar gente nova para o jogo é uma boa forma de conseguir um giros extras. Assim, cada vez que um convite seu é aceito, e a pessoa entra no jogo pelo Facebook, você consegue uma quantia considerável de 40 giros grátis

5. Pedindo giros extras como presente

Talvez você não saiba, mas cada amigo que tiver na sua rede, e que jogue Coin Master, pode te enviar diariamente um giro grátis.

6. Melhorando sua vila

Pode ser que essa seja a tarefa mais difícil. Basicamente, para aumentar o nível da sua vila, você precisa gastar muitas moedas para comprar construções e fazer upgrades nas já existentes. Mas isso faz parte do gameplay também, então, boa sorte!