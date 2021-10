Diretamente de Anápolis, goiano vai disputar final nacional do maior campeonato de breaking do mundo

Alexandre Duarte Silva, mais conhecido como ‘B-Boy Xandin’ irá representar Anápolis no Red Bull BC One, maior competição de Breaking do mundo. A final ocorre em São Paulo neste domingo (03).

A chance de disputar a grande final nacional, veio depois que o anapolino venceu a etapa regional realizada em Brasília (DF).

Xandin afirmou que está animado com a possibilidade de participar do próximo mundial e representar o Brasil.

A transmissão do Red Bull BC One será no YouTube e na TV pelo canal Sportv, às 17h.

“O breaking me proporcionou conhecer diversas culturas por meio de viagens, me fez conhecer pessoas maravilhosas”, afirma o atleta.

Break Dance ou Breaking é um esporte que a dança é o elemento principal. Em 2024, será uma das modalidades nas próximas Olimpíadas, que irão ser sediadas em Paris.