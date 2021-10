Hospital atualiza estado de saúde da criança atropelada no extremo Norte de Anápolis

Atualizado às 10h30, de 04/10, c0m mais informações.

É estável o estado de saúde do garotinho de Anápolis, de 10 anos, que está internado no Hospital Estadual de Urgências Governador Otávio Lage de Siqueira (HUGOL), em Goiânia.

A informação foi confirmada ao Portal 6 pela assessoria da unidade na manhã desta segunda-feira (04), que também detalhou que o menino se encontra consciente e respirando sem a necessidade de aparelhos.

Ele foi vítima de um atropelamento no início da noite de domingo (04) e chegou a passar pelo Hospital Estadual de Urgências de Anápolis Dr. Henrique Santillo (HEANA) para lidar com o traumatismo craniano encefálico.

Militares do Corpo de Bombeiros e agentes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) prestaram os primeiros socorros antes do encaminhamento para o hospital.

Porém, a delicadeza da situação e o fato do HUGOL ser referência no tratamento especializado com crianças pesaram na decisão pela transferência para a capital.

O episódio aconteceu no Residencial do Cerrado, bairro do extremo norte do município, e o motorista responsável acabou fugindo do local.

A Polícia Militar (PM) tentou localizar o condutor responsável pelo acidente, através da placa do carro, anotada por testemunhas.

Contudo, não foi possível encontrar o suspeito, uma vez que o registro estava no endereço da casa da mãe, que não cooperou com as perguntas dos policiais.