Estudo traz boa notícia para quem não abre mão de tomar café

Quem não toma café? Basicamente, a cafeína é uma das substâncias psicoativas mais consumidas no mundo, pois tem efeitos capazes de estimular todo o corpo. Bom, talvez você não saiba, mas o café ainda ajuda a proteger o coração e muitas outras partes do nosso corpo. Vem entender!

Primeiramente, sua ingestão também melhora as funções do fígado e previne doenças relacionadas a este órgão. No entanto, deve-se considerar que em excesso é capaz de gerar ansiedade ou insônia .

O café protege o coração

Segundo um estudo do Reino Unido, meia xícara a três de café por dia reduz o risco de acidente vascular cerebral, doença cardíaca fatal e morte prematura por qualquer causa.

Basicamente, a pesquisa estudo foi realizada com 468.629 pessoas sem sinais ou diagnósticos de doenças cardíacas. Assim, a média de idade da amostra foi de 56,2 anos. Além disso, mais da metade do acompanhamento realizou-se com mulheres.

Como resultado, o estudo mostrou que o café reduz o risco de insuficiência cardíaca em longo prazo. Segundo outro estudo, 21 mil adultos, durante dez anos, chegaram a essa conclusão que surpreendeu os dirigentes do projeto.