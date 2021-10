Goiânia ganha um dos maiores murais do país com visitação liberada e gratuita

Um dos maiores murais do país foi instalado em Goiânia e já está com a visitação liberada e gratuita na Rua 72 esquina com Avenida H, no Jardim Goiás.

A pintura, de 140 metros dos artistas Douglas Castro e Renato Reno do projeto Bicicleta Sem Freio, é inspirada em desenhos psicodélicos e com diferentes cores

O convite para a realização da obra veio da Sousa Andrade Construtora, que está lançando um empreendimento no bairro e buscava trazer mais arte e cultura para o local.

“Nosso objetivo foi criar um espaço de convivência que pudesse unir bem estar, qualidade de vida e arte. Com isso, foi idealizado a criação de um painel de grafite gigante que leva um conceito instagramável, reforça o movimento artístico na cidade e deixa o bairro ainda mais bonito”, destaca o diretor Murilo Andrade.

A pintura do Bicleta Sem Freio agora se junta a outras do projeto espalhadas por diferentes países como Londres, Berlim, Hong Kong, Las Vegas, Montreal, Los Angeles e Jerusalém.