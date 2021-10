Moradora de Anápolis tem vitória após receber apartamento com janela do banheiro na cozinha

A conquista da casa própria é um sonho para muitas pessoas.

E não foi nada diferente para uma moradora de Anápolis, de 33 anos, que, ainda em 2017 financiou a quantia de R$ 126 mil para realizar este sonho.

O montante foi destinado ao pagamento de um apartamento na Vila Fabril que, na época, ainda estava em construção.

Porém, o momento de finalmente colocar as mãos nas chaves e se mudar de vez pro local acabou se tornou um pesadelo, e foi acabar na Justiça.

Isso porque, ao chegar no apartamento, ela se deparou com um fato bizarro na estrutura da residência: o banheiro e a cozinha dividiam uma janela.

Além da óbvia frustração de ter ambientes tão contraditórios sendo compartilhados dessa forma, a mulher se indignou com o fato da planta disponibilizada tanto no contrato quanto no website da construtora não mostrar este detalhe.

O caso foi parar na Justiça e a juíza Lorena Prudente, da 2ª Vara Cível de Anápolis, sentenciou em favor da mulher, que deverá receber um total de R$ 7 mil referentes à danos morais.

A empresa ainda tentou argumentar que o projeto foi aprovado no município sem a menção da necessidade de repares ou reajustes na estrutura, mas não foi suficiente.

A magistrada argumentou que, além da infração ao Código de Defesa do Consumidor por conta de publicidade enganosa, a mistura dos cômodos resultou em um ambiente insalubre e até mesmo constrangedor.

Além disso, a construtora foi condenada a pagar o custo do processo e dos advogados, assim como os honorários, fixados em 20% do valor da condenação.

A decisão ainda é recorrível.