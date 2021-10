Da Coreia para 44 de Goiânia? Looks inspirados na série Round 6 viram febre

Que a série coreana da Netflix, Round 6, está fazendo sucesso não é novidade.

Em pouco menos de um mês, a série já se tornou uma das mais assistidas da história da plataforma. Foram milhões de streamings nestas últimas semanas.

Pensando na proporção que o programa tomou, alguns comerciantes não perderam tempo e já produziram figurinos inspirados na série.

E, claro, acabou gerando polêmica no Twitter. Dois usuários da rede social publicaram imagens iguais, mas alegando terem sido tiradas em lugares diferentes.

Em todas as fotos apareciam manequins com o conjunto verde. O look é usado pelos personagens principais da série coreana.

Um deles postou que as imagens teriam sido clicadas na Rua 44, Goiânia, polo de vestuários da capital.

Outro internauta afirmou que as fotos eram, na verdade, da Pavuna – bairro super populoso da zona Norte do Rio de Janeiro (RJ).

O debate rendeu, mas o que foi unânime na discussão é a capacidade do brasileiro de aproveitar as oportunidades para conseguir capitalizar, rapidamente, na onda do momento.