Chuva, raios e ventania. Essa é a previsão do Centro de Informações Meteorológicas e Hidrológicas de Goiás (Cimehgo) para este final de semana em quase todas as regiões do estado.

Os meteorologistas do órgão afirmam que uma frente fria vindo da região Sudeste do País deve trazer chuva no sábado (09) e domingo (10).

As precipitações devem vir acompanhadas até granizo. Na região Central de Goiás, onde estão Goiânia, Aparecida e Anápolis deve ter uma chuva moderada de 8 mm, com temperaturas variando entre 21ºC e 37ºC.

Nas regiões de Catalão (Sudoeste) e Caldas Novas (Sul) também deve chover, com o mesmo volume de chuva.

Já na região Leste, onde se encontra Cristalina, a chuva deve ser um pouco mais branda, com apenas 6 mm.

O Norte e Oeste de Goiás são as duas únicas regiões em que não deve cair água dos céus.