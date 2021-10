Portugueses vêm a Anápolis para aprender a pilotar o maior avião já produzido no Brasil

Tripulantes da Força Aérea Portuguesa (FAP) iniciaram, nesta sexta-feira (08), na Base Aérea de Anápolis (BAAN), o primeiro voo de treinamento no KC-390 Millennium.

A iniciativa, que serve para que os portugueses recebam todas as orientações sobre como se pilota aeronave, ocorre por meio de um acordo bilateral, entre Brasil e Portugal, firmado pela Força Aérea Brasileira (FAB).

Por isso, além das ambientações à pilotagem de aeronaves, os tripulantes ainda poderão fazer voos locais com exercícios básicos e procedimentos de voo por instrumentos.

A fase atual do treinamento tem duração prevista de quatro semanas e, ao final, os alunos iniciarão a etapa de voos em rota, que terão maior duração e pousos nas cinco regiões do Brasil, promovendo o devido treinamento de Transporte Aéreo Logístico.

Este primeiro voo contou com a presença do Embaixador de Portugal no Brasil, Luís Faro Ramos, do adido de Defesa de Portugal no Brasil, CMG Manuel Francisco Silveirinha Canané, que foram recebidos pelo Comandante da Base Aérea, Coronel Aviador Gustavo Pestana Garcez.

“Ressalto a cooperação excelente existente entre nossos países, entre as nossas Forças Aéreas e entre as nossas indústrias de Defesa. O que é muito bem corporizado, tendo, por exemplo, a parceria fantástica entre Embraer e OGMA. Por fim, desejo que o KC-390 seja um sucesso em qualquer força que seja utilizado”, afirmou Luís Faro Ramos.

Segundo o Coronel Aviador Gustavo Pestana Garcez, é importante colaborar com a capacitação da Força Aérea Portuguesa, para que os tripulantes possam atuar com mais segurança.

“Que essa aquisição dê um suporte de grande valia nas Operações Aéreas Militares de Portugal e estreite ainda mais os laços de amizade e parceria entre os dois países”, acrescentou.