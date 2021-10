Motoristas já começam a abastecer e fugir dos postos sem pagar em Goiás

Com a forte alta no preço dos combustíveis, não está fácil ir no posto de gasolina e sair com o tanque cheio. A não ser que você aplique um golpe no frentista.

Em Aparecida de Goiânia, um motorista entrou em um posto de gasolina e pediu para a funcionária encher o tanque com R$ 180.

Contudo, no momento em que a frentista foi entregar a maquininha de cartão para o motorista, o carro deu partida e fugiu do local sem efetuar o pagamento.

Imagens de uma câmera de segurança do estabelecimento mostra que o veículo estava com a placa tampada, para dificultar a identificação.

O crime, que ocorreu no último domingo (10), deve ser investigado pela polícia.

Veja as imagens: