Hoje o Portal 6 vai facilitar sua vida! Chega de abrir a Netflix e ficar horas navegando no catálogo, sem saber o que assistir. Fique à vontade no seu sofá e prepare a pipoca, porque trouxemos para você os 21 melhores filmes da Netflix para assistir em 2021. Confira!

Os Melhores filmes da Netflix para assistir em 2021:

1. Eu Me Importo

Lançado em 2021 e com um humor ácido, Eu Me Importo tem sido bastante elogiado na Internet. Basicamente, ele retrata a história de Marla Grayson que trabalha como guardiã legal de idosos incapazes de se cuidarem sozinhos. Assim, junto com sua parceira de crime, elas começam a aplicar golpes nos seus clientes.

2. Abaixo de Zero

Um dos mais bem sucedidos filme espanhol da Netflix, Abaixo de Zero, lançado em 2021, retrata a viagem de um policial rumo a outra penitenciária, para transportar presos.

3. A Barraca do Beijo

Essa comédia romântica, também lançada neste ano, retrata os melhores amigos desde sempre, Elle e Lee que têm a inventiva ideia de gerenciar uma barraca do beijo durante um evento da escola.

4. A Chegada

De 2016, esse é um filme para quem gosta dos enredos que envolvem seres de outros planetas. Basicamente, quando os extraterrestres deixam marcas na Terra, a Dra. Louise Banks, uma linguista especialista no assunto, é procurada por militares para traduzir os sinais e desvendar se os alienígenas representam uma ameaça ou não.

5. Milagre na Cela 7

Esse deve ter sido um dos filmes mais comoventes de 2019. Basicamente, Memo, um pastor de ovelhas com deficiência mental, vive com sua filha e avó em uma vila na costa turca do mar Egeu. Quando, um dia, sua vida é virada de cabeça para baixo quando a filha do comandante morre e Memo é acusado do assassinato e condenado à morte.

6. A Voz Suprema do Blues

Indicado ao Oscar 2021. Basicamente, “A Voz Suprema do Blues”, conta a história de Ma Rainey (Viola Davis) e sua banda em Chicago, em 1927.

7. Um Contratempo

Se você gosta de filme espanhol, esse é mais um para a sua lista de melhores filmes da Netflix. O personagem Adrian acorda em um hotel e encontra sua amante morta e coberta ao lado de muito grana. Assim, ele procura sua advogada para tentar descobrir o que aconteceu na noite anterior, você nem imagina!

8. O Informante

Depois de uma missão fracassada, um informante do FBI é obrigado a continuar trabalhando infiltrado para desmantelar uma quadrilha de tráfico de drogas. Entretanto, o esquema é feito de dentro da prisão e isso faz com que o personagem principal force sua prisão, fingindo cometer um crime.

9. Até que a Sorte nos Separe

O filme brasileiro conta a história de Tino, um pai de família comum que vê sua vida virar de ponta a cabeça após ganhar na loteria.

10. Bird Box

Um dos filmes mais inesperados. Bird Box traz Malorie e seus filhos em um mundo pós-apocalíptico totalmente insano. Basicamente, eles precisam chegar em um refúgio para escapar de criaturas que ao serem vistas fazem pessoas se tornarem extremamente violentas e incontroláveis a ponto de cometerem suicídio.

11. Dois Papas

O cardeal argentino Jorge Bergoglio está decidido a pedir sua aposentadoria, devido a divergências sobre a forma como o papa Bento XVI tem conduzido a Igreja.

12. O Limite da Traição

Se você procura um filme de suspense bom na Netflix, essa é a dica certa. Neste drama e suspense policial, Grace Waters é acusada de matar seu marido Shannon.

13. Fratura

Tal qual a dica anterior, o Fratura entra na lista dos melhores filmes da Netflix para dar o play em 2021 se você gosta de opções que mexem bastante com a sua cabeça! Neste suspense você irá ver a história de um homem que tenta desvendar o mistério por trás do hospital que leva sua filha para se consultar.

14. Mistério no Mediterrâneo

Nessa comédia, o policial Nick Spitz (Adam Sandler) tenta se tornar detetive há muito tempo, mas nunca consegue passar na prova. Envergonhado, ele diz para sua esposa Audrey (Jennifer Aniston) que trabalha como detetive e envolve seu melhor amigo nesta mentira.

15. O Irlandês

Esse suspense de 2019 traz Frank Sheeran, um veterano de guerra cheio de condecorações que concilia a vida de caminhoneiro com a de assassino de aluguel número um da máfia.

16. O Menino Que Descobriu O Vento

Essa é uma história real que promete comover muito! Em resumo, o filme narra o drama de uma família impedida de trabalhar na colheita (seu único meio de sustento) por causa da seca. Assim, William inicia a sua saga para acabar com a fome e descobre uma maneira que pode salvar todos de sua vila.

17. Para Todos os Garotos que Já Amei

Lara Jean Song Covey tem o costume de escrever cartas de amor secretas para todos os seus antigos paqueras. Porém, um dia, essas cartas são misteriosamente enviadas para cada um desses meninos sobre os quais ela escreveu e a partir de então sua vida virou de cabeça para baixo.

18. Roma

O filme é todo em preto e branco e se passa na Cidade do México, em 1970. Basicamente, ele relata a rotina de uma família de classe média que é controlada de maneira silenciosa e discreta por uma mulher, que trabalha como babá e empregada doméstica.

19. O Pai que Move Montanhas

Esse é um dos melhores filmes na Netflix para assistir em 2021. Basicamente, em O Pai que Move Montanhas, Mircea é um policial ambiental aposentado que recebe a notícia que seu filho desapareceu nas montanhas e vai procurá-lo.

20. Loucas Pra Casar

O filme brasileiro “Loucas para Casar” chegou na Netflix em julho e já está entre os mais assistidos do mês na plataforma. Com Ingrid Guimarães, Márcio Garcia, Suzana Pires e Tatá Werneck, a risada está garantida. O filme conta a história de Malu, que é secretária de Samuel, o homem da sua vida. Os dois namoram há três anos e após uma descoberta, a história tomará outro rumo.

21. Três Estranhos Idênticos

Três Estranhos Idênticos faz parte dos melhores filmes na Netflix para assistir em 2021. Basicamente, a película é de 2018, mas foi incorporada ao catálogo do streaming há pouco tempo. Conta o caso real de trigêmeos separados ao nascer e os desdobramentos que tal ação ocasionou na vida deles.