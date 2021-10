Casal de jovens é levado às pressas para o hospital após colidir a moto com carro em Anápolis

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) teve de ser acionado às pressas na Avenida Comercial, uma das principais vias do Bairro de Lourdes, na tarde desta quinta-feira (14).

Isso porque um acidente de trânsito deixou um casal de jovens, de 25 e 24 anos de idade, feridos.

A Polícia Militar (PM) também esteve presente no local e escutou o relato do motorista de um Honda Fit, envolvido no episódio.

Segundo o condutor, ele estava parado no semáforo da avenida quando a motocicleta, que levava os dois jovens, passou em alta velocidade e acabou colidindo na lateral do veículo.

Testemunhas do acidente, por outro lado, informaram a corporação de que o motorista do carro estaria falando no celular no momento da colisão.

Ele foi submetido ao bafômetro, mas o exame não apresentou nenhuma presença de álcool no sangue.

Ambas as vítimas receberam os primeiros socorros na própria cena e, então, foram encaminhadas para o Hospital Estadual de Urgências de Anápolis Dr. Henrique Santillo (HEANA)

O Portal 6 entrou em contato com a unidade para apurar o estado clínico do casal, mas não obteve retorno até o momento desta publicação.