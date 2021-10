Ferramenta vai permitir que população saiba antecipadamente se poderá faltar água em Anápolis

A tarde desta quinta-feira (14) foi de lançamento e novidade por parte da Saneago, em Anápolis.

Através de uma live, realizada no canal do Youtube da companhia, foi oficializada a inauguração da “Sala de Situação Hídrica” do município.

A ferramenta permite o acompanhamento da vazão tanto do Ribeirão Piancó quanto do Córrego Capivari, locais onde há captação de água para abastecimento público na cidade.

Sendo assim, a população consegue manter registro e saber, antecipadamente, de um possível problema de fornecimento que possa afetar a distribuição de água.

A empresa explicou também que, através da Sala Virtual, os moradores terão a possibilidade de localizar o reservatório que abastece cada bairro, a fim de tomar conhecimento das condições próprias de cada localidade.

A funcionalidade ainda é novidade no estado e está presente, além de Anápolis, apenas na capital Goiânia e em Rio Verde.