Fico muito feliz em dar essa boa notícia aos servidores inativos de Goiás

Fechamos a semana com uma grande notícia para os aposentados e pensionistas de Goiás. Por decisão do governador Ronaldo Caiado, haverá a revisão do desconto previdenciário social, que suspende a contribuição previdenciária para quem ganha até R$ 3 mil. Com isto, Goiás irá ampliar o benefício que hoje se limita aos vencimentos de até R$ 1 mil para quem ganha até o triplo em seus vencimentos brutos.

Esta conquista social chega para nossos aposentados numa data simbolicamente importante, quando se celebra o dia do professor. Isto porque a ampliação do benefício atinge majoritariamente aqueles que deram a sua contribuição na educação, já que parte dos servidores inativos que está na margem atendida pela expansão vem desta importante área.

Tive a oportunidade de participar, junto com outros deputados e representantes dos servidores, da articulação para a criação desta Proposta de Emenda à Constituição (PEC) que será encaminhada à Assembleia Legislativa. O governo de Goiás demonstra sensibilidade para compreender a importância social e econômica desta iniciativa. Com isto, também atingimos um novo patamar no diálogo com a sociedade e os servidores, tendo em vista que atende parte dos anseios e reivindicações dos aposentados e pensionistas de Goiás.

A suspensão do desconto previsto na nova lei, que hoje representa 14,25% dos salários, poderá gerar um aumento nos vencimentos dos aposentados até R$ 427,50. Em um momento de recuperação econômica após a crise sanitária da Covid-19, estes valores, que agora estarão em posse dos aposentados, servirão para injetar um novo ânimo na economia de Goiás, fomentando o comércio, aquecendo as vendas e gerando novos empregos.

Esta medida se é possível após o anúncio de que a verba da venda da Celg GT, de quase R$ 2 bilhões, será utilizada para tampar o rombo previdenciário. A ação – que demonstra respeito com as contas públicas – é parte integrante de um extenuante e eficaz trabalho de recuperação fiscal comandado pelo governador Ronaldo Caiado e tocado pela Secretária Cristiane Schmidt nos últimos três anos. Os resultados começam a ser colhidos na forma de benefícios para a população e, neste caso em especial, pelos aposentados e pensionistas de Goiás.

Amilton Filho é advogado e deputado estadual pelo Solidariedade. Escreve às quintas-feiras. Siga-o no Instagram.

