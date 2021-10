O biólogo Henrique, conhecido pelo canal O Biólogo das Cobras no YouTube, desmascarou mais uma vez um vídeo assustador gravado por três homens em um espaço rural, onde mostravam uma cobra sucuri morta.

Nas cenas do grupo, um deles afirmou ter encontrado o animal de sete metros já abocanhando as pernas do colega e, para conter o animal, precisou o acertar com um facão.

Ao lado do caçador, a ‘vítima’ do animal, aparece gemendo de forma estranha, ainda deitado no chão, sugerindo estar com bastante dor devido aos ossos quebrados no momento do ataque.

Henrique, estudioso e especialista em cobras, desmascara o vídeo em diversos pontos e alega que a sucuri não teria sete metros, mas sim três metros.

Ele também explica que as serpentes, em geral, não iniciam a deglutição das presas pelos membros inferiores, apenas pela cabeça, os deixando assim impedidos de qualquer mecanismo de defesa.

Um outro fator crucial para a desmistificação é que, segundo o biológo, para abocanhar a presa, a espécie necessita ter a certeza de que o ‘alimento’ já deixou de respirar, evitando possíveis reações.

O estudioso salienta que vídeos assim são ótimos para viralizar, propagando fake news sobre essas espécies tão abominadas e ressalta que o ser humano não está incluido no cardápio desses animais.