Governo de Goiás libera quase R$ 70 milhões em crédito para micro e pequenas empresas

A liberação do investimento da casa de quase R$ 70 milhões beneficia cerca de 2 mil negócios goianos cujos proprietários têm dificuldade em conseguir financiamento por falta de garantias no mercado financeiro.

Tudo isso coloca a parceria entre a GoiásFomento e o Fundo de Aval das Micro e Pequenas Empresas (Fampe) do Sebrae – em primeiro lugar no ranking nacional entre as agências de desenvolvimento do país ao se considerar esse modelo e número de negócios.

Esse cenário é alcançado quando levantados dados, pelo Governo do Estado, entre os meses de abril de 2020 até agosto deste ano.

Mas ao recortar somente os oito primeiros meses de 2021, a Goiás Fomento ficou atrás da Caixa Econômica Federal e do Sicoob, mas à frente do Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais (BDMG) e do Banco Original.

Para o presidente da GoiásFomento, Rivael Aguiar, a agência vem adotando ações para facilitar o acesso ao crédito por parte dos micro e pequenos empreendedores, principalmente neste momento de início da retomada da economia, que foi duramente prejudicada pela pandemia.