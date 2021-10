Homem é preso suspeito de tentar estuprar a própria mãe em Anápolis

Uma idosa de 62 anos, que mora na região Leste de Anápolis, viveu momentos aterrorizantes na quinta-feira (14) e precisou do apoio da Polícia Militar (PM) para denunciar o filho, de 34 anos.

Durante a madrugada, por volta das 01h, o filho mais novo da senhora, de 26 anos, acordou com o barulho de um som alto vindo da garagem e pediu que o mais velho desligasse ou abaixasse.

Não demorou para que o jovem começasse a ouvir uma respiração ofegante vinda do quarto da mãe. Ele ficou preocupado de imediato porque a idosa teria alguns problemas de saúde.

Ao se levantar para ver o que estava acontecendo, o rapaz teria encontrado uma cena inimaginável: o irmão totalmente nu, em cima da genitora.

Ele então partiu para cima do mais velho, que conseguiu se esquivar e fugiu pela janela do quarto.

A Polícia Militar foi chamada e encontrou o suspeito em uma construção. Questionado sobre o que havia acontecido, ele disse que nada.

A idosa porém, relatou que o filho entrou no quarto já sem as roupas e com o órgão sexual ereto. Ela sustenta que ainda pediu para que se vestisse e conseguiu o empurrar, mas teria sido enforcada para que não gritasse.

O homem foi encaminhado até a Central de Flagrantes e autuado por tentativa de estupro. Consta no site do Tribunal de Justiça de Goiás, o Projudi, que ele foi mantido preso.