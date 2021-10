Prefeitura de Anápolis publica decreto emendando o próximo feriado

A edição mais recente do Diário Oficial do Município (DOM) trouxe novidades para quem está sempre de olho nos dias de feriado.

Agora, o próximo dia 28 – quando se é celebrado o Dia do Servidor Público – não terá nenhum tipo de paralisação.

Isso porque o ponto facultativo do feriado foi transferido para a data de abertura do mês de novembro, no dia 1º.

A mudança tem como objetivo deixar a comemoração às vésperas do feriado de Finados, celebrado no dia 02, para que as datas especiais se emendem no calendário municipal.

Sendo assim, os trabalhadores de Anápolis ganharão um total de quatro dias de descanso, contabilizados a partir do sábado e perdurando até o final da terça-feira (02).