PRF faz alerta importante aos motoristas que precisam pegar as rodovias em Goiás

Nos últimos dias a chuva tem sido recorrente em algumas regiões de Goiás, por isso é necessário ter cuidados redobrados na hora de dirigir com a pista molhada. Em alerta importante, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) lembra que isso vale para quem pega a estrada e até mesmo dentro da cidade.

O órgão aponta que entre os comportamentos que mais provocam acidentes no período chuvoso estão a velocidade incompatível com a pista, trafegar muito próximo ao veículo da frente, não sinalizar as mudanças de faixa, forçar ultrapassagens e desviar a atenção do trânsito com a utilização de celulares, por exemplo.

Segundo a PRF, não basta seguir as regras de trânsito para evitar acidentes. Os cuidados com o veículo também são essências para se manter seguro em dias chuvosos. Por isso, é necessário conferir itens como faróis, luzes de freio e ré, para-brisas e pneus.

Para quem dirige na chuva, um dos maiores riscos elencados pelo órgão é a aquaplanagem. Isso acontece quando os pneus do carro perdem o contato com asfalto por causa da água. De acordo com a PRF, o motorista pode até perder o controle do veículo.

Já se o veículo estiver aquaplanando, a orientação do órgão é que é preciso manter a calma até o carro sair da poça de água e recuperar a aderência. O ideal, conforme os agentes, é não fazer nenhum movimento brusco com o volante, pedais de freio e acelerador.

Confira detalhes que os motoristas devem se atentar antes e durante a direção na chuva:

Antes de dirigir

• Verificar o estado dos pneus;

• Verificar o estado e funcionamento do limpador e lavador do para-brisa;

• Verificar o funcionamento de todas as luzes do veículo;

• Manter os pneus calibrados

Enquanto dirige

• Reduzir a velocidade;

• Acender os faróis;

• Manter uma distância razoável do veículo a frente e dos que transitam ao seu lado;

• Nunca pare sobre a pista e evite parar no acostamento.