Abono salarial: você pode ter direito ao benefício e não sabe

O final do ano chegou e quem é que não está com dívidas, ainda mais nesse período de crise? É pensando nisso, que muitos trabalhadores vão atrás do abono salarial. Que, basicamente, é um benefício anual equivalente ao valor de no máximo um salário mínimo e segue um calendário. Por isso, hoje vamos falar quem tem direito ao benefício. ​

Primeiramente, a Caixa atua como Agente Operador no Pagamento do Abono Salarial, sob gestão do Ministério da Economia. Além disso, a origem dos recursos para pagamento é do FAT – Fundo de Amparo ao Trabalhador.

Quem tem direito ao abono salarial:

– Primeiro, o trabalhador precisa estar cadastrado no PIS há pelo menos cinco anos;

– Além disso, ter recebido remuneração mensal média de até dois salários mínimos durante o ano-base;

– A medida que ter exercido atividade remunerada para Pessoa Jurídica, durante pelo menos 30 dias, consecutivos ou não, no ano-base considerado para apuração;

– Por fim, ter seus dados informados pelo empregador (Pessoa Jurídica) corretamente na Relação Anual de Informações Sociais (RAIS)/eSocial.

Qual o valor do Abono Salarial:

Em resumo, o abono salarial passou a ter valor proporcional ao tempo de serviço do trabalhador no ano-base em questão. Assim, o cálculo do valor do benefício corresponde ao número de meses trabalhados no ano-base multiplicado por 1/12 do valor do salário mínimo vigente na data do pagamento.

Como o pagamento pode ser realizado:

Por fim, o pagamento do abono pode ser por crédito em conta, quando o trabalhador possui conta corrente, poupança ou Poupança Social Digital na Caixa. Além disso, pode ser nos caixas eletrônicos, nas Casas Lotéricas e nos Correspondentes Caixa Aqui utilizando o Cartão do Cidadão. Ademais, pode ser em agência da Caixa, apresentando o número do PIS e um documento oficial de identificação.

Para saber se tem direito ao abono salarial, basta consultar o aplicativo Caixa Trabalhador. Além disso, o banco também disponibiliza o telefone 0800 726 0207 como canal de atendimento.