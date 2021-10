Tentando virar a página após a surpreendente derrota para o Atlético-GO no último final de semana, o Galo encara o Fortaleza na noite desta quarta-feira (20), a partir das 21h30, no primeiro jogo da semifinal da Copa do Brasil 2021. Veja onde assistir Atlético MG x Fortaleza ao vivo!

A partida será no Estádio Mineirão e o líder do campeonato brasileiro quer começar a carimbar o passaporte para a disputa do título da competição nacional mais bem paga no país.

Sonhando com a final, o Atlético Mineiro já disputou duas vezes o título da competição, tendo sido campeão em 2014 contra o maior rival Cruzeiro e e sendo derrotado para o Grêmio, na outra vez, em 2016.

Para abrir uma boa vantagem e conseguir ir com tranquilidade para o segundo jogo, o técnico Cuca deve ir mandar o time a campo com Everson, Guga (Mariano), Réver (Igor Rabello), Alonso e Guilherme Arana; Allan, Tchê Tchê (Jair), Zaracho e Nacho; Keno (Diego Costa) e Hulk.

O zagueiro Nathan Silva é o desfalque certo para a partida de hoje. Isso porque o jogador já disputou a competição este ano vestindo a camisa do Atlético Goianiense.

Já o Fortaleza do argentino Vojvoda, que vem fazendo boa campanha no Brasileirão, deverá ir a campo hoje com: Felipe Alves, Tinga, Titi, Jussa; Pikachu, Felipe, Éderson, Matheus Vargas, Crispim; Henríquez, Wellington Paulista. Os desfalques ficam por conta de David, Lucas Lima e Marcelo Benevenuto.

O árbitro da partida será Braulio da Silva Machado, de São Paulo. No VAR, a responsabilidade será de Wagner Reway, da Paraíba.

Assistir Atlético MG x Fortaleza ao vivo

A semifinal desta noite será transmitida pela Globo apenas nos estados de Minas Gerais (exceto região de Juiz de Fora) e em todo o Estado do Ceará. Quem for de fora desses estados, poderá acompanhar a partida através do SporTV. Na TV fechada, a partida será para todo o Brasil.