Com risco de desabastecimento, gasolina e diesel podem voltar a subir em novembro

Parece notícia velha, mas não é. Os preços do litro de gasolina e diesel podem voltar a subir já agora no mês de novembro. Desta vez, não é a alta de dólar ou insegurança do mercado.

O risco é de que haja desabastecimento, já que a Petrobrás anunciou que não deve conseguir atender a demanda de mercado prevista para o próximo mês.

Com isso, as distribuidoras já acenderam sinal de alerta.

Segundo a Associação Brasileira de Combustíveis Brasilcom – que representa mais de 40 distribuidoras regionais de combustíveis – diz que, em alguns casos, ‘as reduções estão chegando a mais de 50% do volume solicitado para compra, colocando o país em situação de potencial desabastecimento’.

Em entrevista a TV Anhanguera, o presidente do Sindicato do Sindicato do Comércio Varejista de Derivados de Petróleo no Estado de Goiás (Sindiposto), Márcio Andrade, diz ainda que, no estado, há um componente a mais para preocupação.

“Nós começamos o início da entressafra de produção de etanol exatamente no mês de novembro”, salienta.