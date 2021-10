Incêndio em prédio residencial de Anápolis assusta moradores e mobiliza Corpo de Bombeiros

Equipes do Corpo de Bombeiros estão mobilizados, na manhã desta quarta-feira (20), para apagar um incêndio em edificação residencial, na Avenida Universitária, na Vila Santa Isabel, em frente ao Anashopping.

Pouco antes das 10h30, populares e moradores que passavam pelas proximidades da Torre Macedônia se assustaram ao perceber uma fumaça preta saindo de dentro de um apartamento do 4º andar.

Os militares tiveram de ser acionados às pressas e se deslocaram de imediato para dar início aos procedimentos para combater as chamas.

O Portal 6 apurou que o incêndio começou depois que a moradora do imóvel esqueceu uma vela acesa no quarto, que acabou alcançando outros móveis.

Ela, ao ver o fogo, saiu correndo de imediato do apartamento. Por isso, não sofreu nenhum ferimento e nem precisou ser levada para receber atendimento médico.

Como os bombeiros chegaram no local em poucos minutos, os cômodos já estava tomados pela fumaça, mas as chamas ainda estavam concentradas no quarto e foram apagadas rapidamente.